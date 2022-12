Noël solidaire sur "la péniche du cœur" : 600 personnes ont pu profiter d'un repas de fête

Un moment de partage, aussi, pour les dizaines de bénévoles qui accompagnent ces personnes toute l'année. "On veut donner un peu de sens à Noël. On le fêtera [un peu plus tard] avec nos parents et nos enfants", se ravit l'un des bénévoles présents sur la péniche. D'autres sont motivés par le visage illuminé des invités qui repartent contents à la fin de la soirée. Un sacré contraste qui change du Noël "des cadeaux et du repas interminable", juge l'une des bénévoles du Secours catholique.

Un réveillon qui aura été aussi, pour certains, l'occasion de révéler leur talent caché. Un air d’Édith Piaf, quelques notes de musique partagées au fil de la Seine et qui résonnent avec un peu plus de douceur.