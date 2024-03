"Non au diplôme d'Etat" : hip-hop, dancehall... quelle est cette polémique qui agite le milieu la danse ?

Les députés ont adopté jeudi un texte visant à "professionnaliser l'enseignement de la danse" en rendant obligatoire un diplôme d’État pour tous les professeurs de danse. Par extension, les styles urbains comme le hip-hop seraient concernés, ce qui ne fait pas l'unanimité chez les professionnels. Une pétition a été lancée cet automne.

Une preuve de "reconnaissance" envers les professeurs. C'est ainsi que les auteures du texte adopté jeudi visant à "professionnaliser l'enseignement de la danse" les présentent. Soutenue par la ministre de la Culture Rachida Dati, la proposition de loi a été adoptée par 36 voix contre 6, et ira au Sénat. La plupart des groupes ont voté pour mais les députés LFI et GDR (à majorité communiste) ont voté contre. Les écologistes se sont abstenus.

Plus en détails, Fabienne Colboc (Renaissance), co-rapporteure avec la LR Véronique Bazin-Legras prévoit de modifier le code de l'éducation qui dispose que "nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse", sans un diplôme d'Etat, une équivalence ou une dispense. L'article visé ne concerne actuellement que les danses classique, contemporaine et jazz, et le texte entend le généraliser à toutes les danses, notamment urbaines à commencer par le hip-hop, le breakdance et le dancehall, ou encore régionales, comme le séga ou le maloya. En d'autres termes, certains professeurs craignent de se voir contraints à l'avenir de passer un diplôme d’Etat (DE) pour exercer leur métier.

Une pétition lancée

Alors que depuis son annonce en avril 2023, ce texte suscite une vive contestation dans le monde de la danse, une pétition a été lancée en octobre 2023 et recueille à ce jour plus de 13.000 signatures. "C'est un remake des propositions de loi de 1998, 2013 et 2015 auxquels la communauté hip-hop s'est opposée fermement grâce en partie au collectif 'Le Moovement'," peut-on lire dans le communiqué qui l'accompagne sur change.org.

"Nos danses fonctionnent, nos communautés fonctionnent, organisons-nous, ne soyons pas aveugle, c'est un changement énorme et définitif de nos arts qui ne seront bientôt accessibles qu'à une élite", s'inquiètent ses auteurs.

"Crainte de sélection sociale"

De leurs côtés, plusieurs députés de gauche ont exprimé leurs inquiétudes pour les professeurs, notamment dans les classes populaires, qui selon eux se verraient soudainement contraint de passer un diplôme, sans vouloir ou pouvoir le faire, faute de temps ou de moyens. "Si vous enseignez une danse contre rémunération, et que vous n'avez pas le diplôme d'État, vous êtes passible de 15.000 euros d'amende. C'est ça qu'on est en train de voter", a martelé Hendrick Davi (LFI).

"Nous ne décidons pas par ce vote de créer le diplôme d'État de hip-hop", a ajouté Violette Spillebout (Renaissance), arguant qu'une concertation entre des représentants des disciplines et le ministère serait préalable à la création d'un diplôme. "On vous parle de notre crainte de sélection sociale. Écrivons le décret (d'application) avant que la loi soit votée. Vous verrez qu'il y aura consensus", a rétorqué Yannick Monnet (PCF).

Un décret en Conseil d'Etat doit définir ses conditions d'application. "Le diplôme sera réévalué au niveau Bac +3, et ouvert à d'autres voies d'accès comme l'alternance et l'apprentissage", a précisé Rachida Dati. Les professeurs qui "auront enseigné depuis plus de quatre ans" une danse jusque-là non encadrée pourront solliciter une dispense. Les détenteurs d'un diplôme d'une école privée aussi, via une procédure simplifiée.