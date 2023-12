Non, cette église n’a pas été taguée le jour de Noël

D’après des publications, une église d’un village a été taguée pour Noel d’inscriptions antichrétiennes. Le cliché remonte à 2015 et renvoie à une série de vandalismes, commis dans une commune du Loiret.

Des tags anti-chrétiens auraient été retrouvés sur une église en France, d’après des publications sur le réseau social X. "'Allah Akbar et f* ck Jésus", ont-ils écrit sur l'église en France. Ils nous détestent", peut-on lire dans ce tweet viral, posté le 24 décembre par un compte notoire d’extrême droite et ayant déjà été vu plus de 28 millions de fois. Mais ce cliché fait l’objet d’une manipulation : ce tag n’est pas récent et s’inscrit dans un tout autre contexte.

"Une série de tags dans le village"

En effet, la photo a maintenant huit ans et a été prise par une journaliste de La République du Centre, à Saint-Martin-Sur-Ocre, dans le département du Loiret. À l’époque, le journal local relate l’incident, survenu dans ce village dans la nuit du 26 au 25 décembre 2015. Un tag "Allahu Akbar Nique Jésus" a bien été retrouvé au petit matin sur la façade de l’église de la commune, dont le revêtement venait d’être refait, mais accompagné d’autres inscriptions : le nom d’un habitant de la commune, suivi d’insultes. D’après le quotidien, la bibliothèque municipale, un abri de bus, ainsi que des maisons ont aussi été pris pour cible. Le domicile de l’habitant nommé sur la façade de l’église a également été visé, laissant supposer une vengeance à son encontre.

Contacté, La République du Centre confirme que sa journaliste avait pris le cliché pour illustrer son article, publié le 29 décembre 2015. "Il y avait eu une série de tags dans le village, qui avaient été effacés", se souvient le journal, selon qui "le ou les auteurs n’ont pas été identifiés" par les autorités. En effet, la découverte d’inscriptions dans la commune avait débuté dès le mois d’octobre, où l’auberge avait été taguée d’insultes visant les Portugais et les Italiens, et la boulangerie recouverte de graffitis en tous genres.

