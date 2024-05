Non, un pont parisien n'a pas été renommé pour devenir le "pont de l’Armée rouge"

Des internautes prétendent qu'un pont parisien aurait récemment été renommé par le Conseil de Paris. Il serait ainsi devenu le "pont de l'Armée rouge", en homme aux soldats russes qui ont combattu lors de la Seconde Guerre mondiale. La Mairie de Paris, sollicitée, explique qu'il s'agit d'une fake news. Aucun renommage de ce type n'a été voté ni mis à l'étude.

Alors que la guerre se poursuit en Ukraine, on peut lire sur les réseaux sociaux que le Conseil de Paris "a décidé de renommer le pont Aval", qui traverse la Seine, "en pont de l’Armée rouge". Il s'agirait là d'un hommage au "rôle déterminant" des soldats russes "dans la victoire contre l’Allemagne nazie". Attention toutefois à ces affirmations : aucun changement de nom de cet édifice n'a été décidé, ni même étudié par la municipalité parisienne.

Il s'agit ici d'une fake news montée de toute pièce, laissant penser à un réchauffement des relations franco-russes. - Capture écran X

Des messages de propagande prorusses

La mairie de Paris, contactée par TF1info en ce début de semaine, se montre catégorique. Aucun changement de nom de ce pont n'a été décidé, nous assure-t-on. Si le Conseil de Paris examine régulièrement des propositions de renommage pour des édifices ou des rues, la capitale ne compte sur son territoire aucun "pont de l’Armée rouge".

À l'origine de cette fake news, se trouve un site qui prétend relayer des "infos indépendantes". On observe que la publication consacrée à ce soi-disant renommage se révèle trompeuse à plus d'un titre : outre le fait que le pont Aval n'évolue pas, il est présenté à tort comme un édifice qui "s’étend entre les 12ᵉ et 13ᵉ arrondissements de Paris". C'est faux : il enjambe la Seine à cheval entre les 15ᵉ et 16ᵉ arrondissements.

Les auteurs ne se contentent pas de partager une fausse information. Une vidéo, ajoutée sur le site, montre un homme réaliser un micro-trottoir dans les rues de la capitale, afin de solliciter l'avis des Parisiens sur ce changement de nom (présenté aux individus interrogés comme une décision effective). Les témoignages qui vont dans le sens d'une mesure positive ont alors été conservés et rassemblés.

Notons que le pont parisien de l'Aval "ne porte pas de nom officiel". Comme l'indique sur son site la mairie de Paris, "la désignation 'aval' lui a été consacrée par l’usage, tout comme son homologue, le pont Amont. En effet, il est le dernier pont en aval qui permet à la boucle du boulevard périphérique de franchir la Seine à l’ouest de la capitale. Il s’agit d’un pont strictement automobile, utilisé par le boulevard périphérique."

