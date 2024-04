Non, utiliser le "parler bébé" avec son enfant n’a rien de ridicule

Même si cela n’est pas naturel pour tout le monde, la plupart des adultes utilisent instinctivement le "parler bébé" lorsqu’ils s’adressent à un très jeune enfant. Ce langage qui modifie la voix et l’intonation peut paraître ridicule pour certains. Et pourtant, il n’en reste pas moins utile tant au niveau linguistique qu’affectif selon l’avis des spécialistes.

Parlez-vous mamanais, appelé aussi parentais ? Vers deux ou trois mois, les bébés commencent à babiller. En réponse, les parents répondent le plus souvent avec le mamanais. Ce "parler bébé" qui consiste essentiellement à faire traîner les syllabes remonterait à la nuit des temps, ou plus précisément à l’apparition des langues humaines, selon le chercheur Guy Jacquois cité dans le Figaro. Bien qu’elle soit ancestrale, est-ce que cette pratique a encore lieu d’être ?

Le "parler bébé", un phénomène universel

Une équipe internationale menée par l’Institut de linguistique et de sciences cognitives du Danemark a analysé l’équivalent de 88 études et trente ans de recherche sur le sujet. Relayé en 2022 par la revue scientifique Nature Human Behaviour, le résultat fait mention d’un phénomène universel. Tous les pays du monde l’utilisent pour communiquer avec un nourrisson.

De profondes similitudes existent malgré quelques différences entre les langues. Ainsi, les adultes ont tendance à accentuer les aigus et à faire prolonger les voyelles. Mathilde Fontez, rédactrice en chef du magazine d’actualité scientifique Epsiloon, explique que cette universalité souligne le caractère utile de ce parler. Selon elle, il favorise le développement de l’enfant.

Est-ce utile de "parler bébé" à son tout-petit ?

Le Dr Marina Kalashnikova, qui dirige le MARCS BabyLab à l’Université de Western Sydney et étudie l’apprentissage du langage chez les bébés, ne tarit pas d’éloges sur ce parler. Sur le site de l’Unicef, elle revient sur ses nombreux avantages. Selon elle, répéter les mots et parler plus lentement aident les nourrissons "à développer leurs propres aptitudes linguistiques". D’ailleurs, ils identifient rapidement cette manière de communiquer. Selon la spécialiste, "ils savent qu’il est temps d’écouter et d’être attentifs" quand ils entendent le 'parler bébé'".

Plus facile que la langue des adultes, celle des bébés prépare les nourrissons à l’apprentissage du langage. Vous stimulez le cerveau de votre progéniture, mais pas seulement. Bien souvent, le "parler bébé" s’accompagne d’une exagération des expressions du visage. Pour le Dr Marina Kalashnikova, cela participe à "créer une relation et un lien spécial avec leurs parents", surtout lorsqu’il est employé pendant les temps forts de la vie quotidienne comme le bain.

"Dada", "tuture", "meuh meuh" : faut-il prescrire ce langage enfantin ?

Attention malgré tout à l’utilisation de ce langage. Comme l’explique l’auteur de livres de puériculture Laurence Pernoud dans son ouvrage "J’élève mon enfant" (Albin Michel), déformer les mots porte préjudice au tout-petit qui les répète longtemps après. Cela peut aussi engendrer de la frustration chez les enfants qui aiment apprendre de nouveaux mots. Utiliser des mots comme "dada" pour désigner un cheval ou “ouah-ouah” pour un chien n’est plus possible aujourd’hui. Certains termes affectifs comme "dodo" ou "bobo" peuvent perdurer. Mais cette simplification des mots ne doit pas être systématique.