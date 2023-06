Des agressions sexuelles au stade Bollaert ? Le RC Lens ouvre une enquête interne

"Le Racing club de Lens, sur la base des signalements exprimés, mène une enquête et collecte des témoignages afin de prendre la mesure de ces actes délictuels dont il n'a jamais eu connaissance jusqu'alors et qui suscite chez lui une profonde indignation", a communiqué le club. Ce dernier "ne peut tolérer de tels actes délictuels", ajoute le Racing auprès de l'AFP. Lens "sensibilisera tous ses effectifs de sécurité pour qu'ils interviennent le cas échéant" et "invite surtout toutes les victimes présumées à déposer plainte".