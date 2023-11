Nos astuces pour apprivoiser votre hamster !

Lorsque le petit rongeur commencera à apprécier vos caresses et la nourriture que vous lui tendez, vous pourrez le faire sortir de sa cage. Assurez-vous tout d'abord que rien ne viendra l'effrayer (jeune enfant, chien ou chat…), puis ouvrez la porte et attendez qu'il s'aventure à l'extérieur. Vous pouvez l'attirer avec une friandise et le caresser doucement.

C'est le moment d'essayer de le prendre dans vos mains. Pour cela, attrapez-le et soulevez-le avec des gestes lents et délicats afin de ne pas l'effrayer. Déposez-le dans votre main et caressez-le. S'il se débat, crie et/ou tente de vous mordre, relâchez-le et laissez-le retourner dans sa cage sans insister. Vous pourrez recommencer quelques jours plus tard. En reproduisant le processus plusieurs fois, votre hamster s'habituera à votre odeur et à la manipulation. Toutefois, ne vous attendez pas à ce qu'il vous fasse des câlins affectueux, ce n'est pas dans sa nature. Se laisser attraper est déjà une grande preuve de confiance, mais, sauf cas exceptionnels, il n'est pas capable de plus.

N'oubliez pas de faire preuve de patience, de respecter ses réticences et d'attendre le soir pour le faire sortir, soit le moment où il est le plus éveillé et enclin à l'activité.