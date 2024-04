Nos astuces pour créer un mot de passe impossible à cracker !

Nous avons encore tendance à choisir des mots de passe trop simples, déchiffrables en moins quelques secondes. Comment faire plus compliqué et à la fois simple à retenir ? Voici quelques astuces pour devenir un pro du mot de passe in-cra-quable !

Créer un compte sur Internet est quasiment un passage obligé lorsque l’on veut acheter un produit, réserver des vacances, utiliser une plateforme de streaming, créer une boite mail, se connecter à un réseau social ou un service administratif. Et qui dit compte, dit mot de passe. On considère que les internautes ont une centaine de comptes en moyenne et donc une ribambelle de codes d’accès. Pour sécuriser son compte, il est indispensable de choisir un mot de passe à la fois unique, robuste, complexe… et simple à retenir !

Les règles à respecter pour un mot de passe sécurisé

Les experts en cybersécurité préconisent de choisir un mot de passe comportant au minimum 12 caractères. Il doit comporter à la fois des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. On évite les informations trop facilement accessibles comme les noms de famille, le prénom des enfants, le nom des animaux de compagnie ou encore les dates de naissance. Le mot de passe doit être anonyme. Pour s’assurer d’une protection optimale, il est recommandé d’installer un système de double authentification. Plusieurs sites de messageries et de réseaux sociaux proposent déjà cette fonctionnalité, c’est le cas par exemple de Gmail, Facebook ou Instagram. Il est préférable de ne pas choisir le même mot de passe pour tous les comptes pour éviter les piratages en cascades. Les comptes en ligne les plus sensibles (banque et messagerie) doivent être absolument protégés avec un mot de passe unique. Enfin, on pense à le changer tous les trois mois.

Utiliser un générateur de mot de passe

Si votre imagination a quitté votre cerveau au moment de créer un code d’accès, pas de panique, il existe des générateurs. La CNIL a mis en place un outil permettant de construire un mot de passe simple à retenir et impossible à craquer. Comment ? Il vous suffit de rentrer une phrase, de préférence ponctuée, qui contient un nombre, une majuscule, un signe de ponctuation et une douzaine de mots. Par exemple : "Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés". Vous saisissez la phrase et le générateur vous fournit un mot de passe sur mesure en utilisant la première lettre de chaque mot.

Comment retenir son mot de passe ?

Avec une centaine de comptes, difficile de se rappeler chacun des codes d’accès. Chacun à sa technique : post-it, fichier texte, note sur le smartphone… Ce sont de très mauvaises idées, car c’est le meilleur moyen de se les faire voler. L’avantage d’utiliser une phrase permet de vous mémoriser facilement votre code et donc de ne pas avoir à l’écrire. Autre solution : utiliser un trousseau d’accès chiffré pour stocker tous les mots de passe en toute sécurité. Oui, ce trousseau nécessite lui aussi un code, mais l’avantage, c’est que vous n’avez qu’à retenir celui-ci pour avoir accès à tous vos comptes.