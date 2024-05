Nos conseils pour élever un serpent en captivité dans les meilleures conditions

Comptant parmi les nouveaux animaux de compagnie, certains serpents s'élèvent facilement en captivité. Ces NAC ont cependant besoin de soins spécifiques et d'un environnement particulier. Entre l'aménagement du terrarium et la nourriture, il y a beaucoup à savoir avant d'adopter un serpent.

Vous envisagez l'adoption d'un serpent de compagnie ? Ce projet, très séduisant pour les amateurs de reptiles, doit être mûrement réfléchi et anticipé afin de garantir le bien-être de l'animal et des autres membres du foyer, car n'oubliez pas qu'il s'agit d'un engagement à long terme ! Voici des conseils et astuces pour bien accueillir votre premier serpent domestique.

Comment choisir et aménager le terrarium d'un serpent ?

Tout d'abord, il est important de bien choisir les matériaux du terrarium. Il peut être en verre, en OSB (panneau de lamelles de bois compressées) ou en PVC. L'OSB et le PVC offrent une meilleure isolation thermique, mais ils sont opaques et ne vous permettront pas de voir évoluer votre serpent. Pour les dimensions, anticipez dès le début la taille adulte du reptile. Un terrarium de 50 x 100 cm est un minimum pour les espèces les plus communes (python royal, serpent des blés, serpent roi…), mais il faut prévoir bien plus grand si vous choisissez un boa constrictor qui peut mesurer jusqu'à quatre mètres.

Le chauffage du terrarium a aussi son importance. Avec une zone chaude et une zone à température ambiante, le serpent pourra se déplacer au gré de ses besoins thermo-corporels. Vous devrez donc équiper le terrarium d'un appareil chauffant : tapis, câbles, lampe… Au fond du terrarium, répandez un substrat mou et absorbant, dans lequel le serpent pourra s'enfouir lorsqu'il le souhaite.

Côté aménagement du terrarium, votre reptile doit disposer de plusieurs cachettes dans lesquelles se lover en toute sécurité. Privilégiez des matériaux naturels comme le bois, les fibres végétales ou la pierre pour créer ces abris. On les complète d'éléments décoratifs au sol et en hauteur (branches, rochers…), sans surcharger afin d'offrir au reptile un espace confortable, proche de son environnement naturel.

Où installer le terrarium du serpent ?

Le serpent est très sensible aux variations de températures et aux vibrations qu'il perçoit comme une menace. Vous devrez donc installer son terrarium à l'abri des courants d'air, dans un espace calme, de préférence sur un meuble très stable. Ainsi, le reptile ne sera pas gêné par le froid qui remonte naturellement du sol, ni par les vibrations émises par vos déplacements.

Quelle nourriture prévoir pour un serpent ?

Le serpent est un prédateur carnivore. Dans la nature, il se nourrit généralement de petits rongeurs comme les souris et les rats, un régime alimentaire que vous devez garantir en captivité. Vous pourrez lui fournir une nourriture morte ou vive. Dans les enseignes spécialisées, vous trouverez des souris congelées dédiées au nourrissage des reptiles, à réchauffer avant de servir. L'autre solution, à réserver aux estomacs accrochés, consiste à élever des rongeurs et à les déposer vivants dans le terrarium à chaque repas afin de maintenir les instincts naturels du serpent. Dans les deux cas, vous devez respecter son temps de digestion et le nourrir seulement une à deux fois par semaine selon les besoins de l'espèce et l'appétit de votre protégé.

N'oubliez pas d'installer une grande coupelle d'eau fraîche dans le terrarium et de la changer régulièrement ! Elle lui permettra d'étancher sa soif, mais aussi de se baigner.