Nos conseils pour réussir la toilette de son chat

La première erreur serait de négliger votre compagnon à quatre pattes, surtout s'il a de longs poils, les nœuds pouvant alors devenir impossibles à démêler. Ensuite, il y a les risques liés à l'ingestion de poils en trop grande quantité et à des parasites qui passeraient inaperçus.

On évite aussi de forcer le chat, car il peut vous mordre et vous griffer sur l'instant, mais aussi vous craindre ou devenir agressif. Au contraire, amadouez-le par des caresses et/ou une friandise, puis toilettez-le doucement, sans insister. N'oubliez pas de le laisser sentir et toucher la brosse pour le rassurer sur cet étrange instrument. En procédant progressivement, en plusieurs fois si nécessaire, vous habituerez votre chat. Il deviendra plus serein et enclin à se laisser faire.

Enfin, en règle générale, le chat n'a pas besoin de prendre des bains et déteste l'eau, même s'il y a des exceptions. On réserve donc ce toilettage intensif aux situations qui l'imposent : animal très sale, shampooing antiparasites…