Nos conseils pour se débarrasser efficacement des fourmis sans insecticides

Avec le retour des beaux jours, les fourmis reviennent dans nos logements pour notre plus grand malheur. Elles investissent nos intérieurs pour trouver de la nourriture pour leur colonie. Les chasser semble très difficile, cependant, ce n'est pas mission impossible. Voici quelques astuces naturelles !

Dès lors que le soleil pointe le bout de son nez et que la nature reprend ses droits, les insectes font aussi leur grand retour. Et parmi la multitude de nuisibles qui peuvent nous rendre fous, il y a les fourmis. Elles sont attirées par les restes de nourriture, l'odeur du sucre et se reproduisent à la vitesse de la lumière, rendant la lutte particulièrement compliquée. Mais pas de panique, il existe des solutions naturelles pour les chasser et leur faire passer l'envie de revenir dans votre habitation.

Les huiles essentielles, une solution naturelle pour éloigner les fourmis

Voilà plusieurs années que les huiles essentielles ont pris place dans les armoires de nos maisons. Elles possèdent de multiples vertus et certaines d'entre elles ont le pouvoir magique d'éloigner les fourmis. Pour gagner la bataille contre ces nuisibles, on recommande la menthe poivrée. Vous pouvez en déposer quelques gouttes dans une coupelle et la placer dans les lieux de passage des fourmis ou bien mélanger une vingtaine de gouttes dans un demi-litre d'eau et quelques gouttes d’huile d'amande douce. On verse le tout dans un vaporisateur et on parfume la maison avec la solution. Non seulement, les fourmis ne pénétreront plus, mais votre logement sera délicieusement parfumé.

La cannelle et la lavande, des répulsifs naturels contre les fourmis

Les effluves de lavande sentent bon les vacances dans le sud de la France. La cannelle nous rappelle les souvenirs d'enfance. Ce sont des senteurs que l'on apprécie beaucoup, mais ce n'est pas du tout le cas des fourmis. Ces petits insectes ont un odorat très développé et parmi les odeurs qui les rebutent, on trouve la cannelle et la lavande. On peut donc suspendre des petits sacs de lavande dans les lieux de passage, pulvériser l'intérieur avec de l'huile essentielle ou déposer des bâtons de cannelle fraîche près des rebords de fenêtres ou sur le pas des portes. Elles ne franchiront plus ces barrières !

La terre de diatomée, un insecticide naturel

Issue de fossiles d'algues marines, cette poudre minérale est un puissant insecticide 100 % écologique et naturel. De couleur blanche ou brune, la terre de diatomée a une action purement mécanique contre les insectes rampants, dont les fourmis ou encore les puces de lit ! On en saupoudre dans les lieux stratégiques pour les repousser le plus loin possible. Que l'on se rassure, cette poudre est sans danger pour les animaux de compagnie.

Le marc de café, un allié dans la lutte contre les fourmis

Les Français sont des grands consommateurs de café. Généralement, une fois que l'on a préparé sa tasse matinale, le marc finit à la poubelle. Pourtant, cette poudre est un puissant répulsif qui permet de repousser les pucerons, mais aussi les fourmis. Il suffit de saupoudrer le trajet des insectes dans la maison ou dans le jardin. L'odeur va perturber les fourmis qui ne trouveront plus leur chemin vers chez vous !