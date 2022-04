Notre-Dame de Paris : orgue, charpente, flèche... les travaux de restauration de ces prochains mois

En outre, 22 tableaux grand format des XVII et XVIIIe siècles sont eux aussi en cours de restauration. Plusieurs statues, déjà restaurées, sont d'ores et déjà exposées à la cité de l'architecture et du patrimoine à Paris. Une autre étape clé du chantier a débuté mercredi : l'extraction des pierres qui permettront de reconstruire les voûtes détruites ou endommagées. Deux chantiers tests ont été menés entre septembre 2020 et avril 2021 dans les chapelles intérieures de la cathédrale, 24 en tout, pour définir les techniques qui permettront de leur redonner leurs couleurs d'origine.