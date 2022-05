Adoption, PMA, décès : ce qui va changer avec le nouveau livret de famille

Dans le détail, pour les couples de femmes qui recourent à la PMA, le livret permet désormais d'indiquer la filiation avec les deux mères. "La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, par la seule désignation dans l'acte de naissance de l'enfant. À l'égard de l'autre femme, la filiation est établie par la reconnaissance conjointe anticipée faite devant le notaire concomitamment au consentement donné à l'assistance médicale à la procréation", détaille le site gouvernemental. À noter également que les deux femmes doivent choisir le nom de famille de l’enfant : ce pourra être celui de l’une d’entre-elles ou leurs deux noms accolés dans l’ordre qu’elles souhaitent. Si elles ne précisent pas leur décision, l'enfant recevra les deux noms de famille accolés en fonction de "l’ordre alphabétique".

Par ailleurs, le document prend dorénavant en compte la simplification du changement de nom, quand le choix porte sur un nom issu de la filiation, ainsi que celui de l'accès à l'adoption, dorénavant possible pour les couples pacsés ou les concubins, vivant sous le même toit depuis plus d'un an et de plus de 26 ans.

Enfin, le nouveau document permet aux parents qui le souhaitent de déclarer les prénom et nom d'un enfant né sans vie. Une véritable nouveauté dans le droit français qui permettait auparavant de déclarer un enfant mort-né, mais sans lui donner de nom. Le livret permet aussi à présent d'inscrire l'acte de décès d'un enfant majeur.