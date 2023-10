Nouveau-nés : les services de soins intensifs dans un état "très préoccupant", selon un audit

A titre de repère, chaque année, environ 60.000 bébés naissent en France prématurément, c'est-à-dire avant 37 semaines d'aménorrhée (sept mois et demi de grossesse), soit un toutes les huit minutes. Parmi ces bébés nés avant terme, 85% sont des prématurés moyens, 10% des grands prématurés (6 à 7 mois de grossesse) et 5% des très grands prématurés (en-deçà de 6 mois de grossesse). Or, selon les résultats de la dernière enquête nationale périnatale, le taux de naissances prématurées augmente depuis plusieurs années : de 4,5% en 1995, il est passé à 6% en 2016 pour atteindre aujourd'hui près de 8% selon l'association SOS préma, en pointe sur le sujet.