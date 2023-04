Nouveau tarif de consultation chez le médecin : "C'est du bricolage", déplore le syndicat UFML

Mais, cela ne semble pour autant pas être une surprise. "On ne s'attendait pas à autre chose, l'arbitrage revient à la base, au sol même, justement dans le but de relancer les négociations, donc c'est pas étonnant que ce soit très bas", poursuit le Dr Marty. "Ceci étant, on ne s'attend pas à ce que le gouvernement aille beaucoup plus loin", déplore le médecin syndicaliste, pour qui il y a pourtant urgence.

"Les négociations doivent reprendre tout de suite, hier même", insiste-il. "Mais dans des bonnes conditions et non pas avec un négociateur qui méprise son partenaire comme cela a été le cas jusque-là", espère-t-il, ajoutant qu'il attend notamment "des chiffres et des statistiques communiqués suffisamment en amont des réunions pour pouvoir être analysés".