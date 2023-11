Les petits secrets du nouveau timbre-poste à l'effigie de Marianne

Quinze artistes ont proposé leurs créations originales lors d'un concours organisé en mars dernier par La Poste. "Ils devaient représenter à travers leur œuvre les valeurs intemporelles et les thématiques illustrant La Poste et le quinquennat", explique le groupe, dans un communiqué. Un jury composé de 60 jeunes issus du service civique a ensuite procédé à une première sélection. À l’issue de cette consultation, les œuvres les plus prisées ont été présentées au président de la République et à la Première dame Brigitte Macron. "Ils ont retenu celle qui exprimait le mieux la dimension républicaine, confiante en l’avenir, ancrée dans le monde et dans la transition écologique", indique le groupe.