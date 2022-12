Nouvel An : ai-je le droit de lancer un feu d'artifice depuis mon jardin ?

Plusieurs points doivent ensuite attirer votre attention au moment de choisir vos feux d’artifice, alors que les catégories des articles pyrotechniques autorisées sont délimitées par la loi : il faut être âgé d’au moins 12 ans pour pouvoir acheter des feux de catégorie F1, 18 ans pour les F2 et F3. Selon le Code de l’environnement, la F1 présente très peu de risque et produit un faible niveau sonore, et peut être utilisée à l’intérieur. Les articles F2 présentent quant à eux "un risque faible et un faible niveau sonore" et sont destinés à être utilisés à l’extérieur, dans des "espaces confinés" (terrasses, jardins), tandis que les F3 affichent un "risque moyen" et un niveau sonore sans danger, mais ils doivent être utilisés dans de grands espaces ouverts.

Quant à la catégorie F4, elle est réservée aux personnes qui disposent de connaissances pyrotechniques, à cause d’un risque élevé. Assurez-vous aussi que vos pétards et feux d’artifice portent le marquage "CE" (conformité européenne) pour limiter les risques d’accident, rappelle le gouvernement.