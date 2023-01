Nouvel An chinois : place en 2023 au Lapin d'eau, mais comment savoir quel est votre signe ?

Êtes-vous rat, dragon ou encore coq ? Ce dimanche 22 janvier a lieu le Nouvel An lunaire, l'un des événements les plus importants de la tradition chinoise, également célébré dans de nombreux pays d'Asie. Le Nouvel An sera s'ouvrira sous le signe du Lapin d'eau, et durera jusqu'au 9 février 2024.

La date du Nouvel An s'inscrit dans un cycle de 12 ans, chacun associé à un animal, déterminé en fonction de la lune. Ainsi, le Nouvel An lunaire débute lors de la deuxième lune du cycle lunaire, soit après le solstice d'hiver (généralement le 21 ou 22 décembre) et avant l'équinoxe de printemps (généralement le 20 mars). Chaque nouvelle année est également représentée par l'un des cinq éléments : eau, feu, bois, terre et métal. Cette année, c'est donc le Lapin d'eau qui est à l'honneur. En Chine, le lapin est caractérisé par sa prudence et est un signe de bon augure.