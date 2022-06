Nouvel appel à la grève à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à partir du 2 juillet

Les manifestants réclament une augmentation générale des salaires à hauteur de 300€. "Les 300 euros sont plus que légitimes au regard des bénéfices faramineux des entreprises", martèlent les organisateurs. "Pour faire face à la crise sanitaire, les salariés ont dû accepter des baisses de salaire de l’ordre de 18% par la suppression de primes et d’indemnités. Il y avait eu de grosses grèves l’année dernière et ceux qui n’ont pas signé cet avenant, 180 personnes, ont été licenciées", rappelle une responsable de la CGT pour ADP à Orly, dans les colonnes du journal francilien.

Pour rappel, une centaine de vols ont déjà été annulés jeudi. La plupart des vols maintenus ont, eux, accumulé les retards.

De son côté, ADP a assuré avoir prévu des négociations salariales avec les syndicats à partir du 14 juin.