Nouvelle-Calédonie : qu'est-ce que la CCAT, l'organisation indépendantiste qualifiée de "mafieuse" par Gérald Darmanin ?

Le gouvernement a instauré l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie depuis mercredi 15 mai face aux violences. Depuis, une dizaine d'indépendantistes radicaux, membres de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), ont été assignés à résidence. Qu'est-ce que cette organisation que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qualifie de "mafieuse" ?

Une organisation dans le viseur du ministre de l'Intérieur. Depuis le début de la semaine, des violences ont éclaté en Nouvelle-Calédonie en raison d'un projet de loi de réforme constitutionnelle voté par les deux chambres, mais contesté par les indépendantistes. Trois personnes ainsi qu'un gendarme ont été tués, et le gouvernement a décrété l'état d'urgence pour tenter de faire revenir le calme.

D'après le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT) se trouve à l'origine du désordre. Cette organisation, émanation de l'Union calédonienne, frange la plus radicale du Front de libération Kanak socialiste (FLNKS), est qualifiée par le patron de Beauvau de "mafieuse". "C'est un groupuscule qui se dit indépendantiste et commet des pillages et des meurtres", a-t-il déploré ce jeudi sur France 2. "C'est une organisation mafieuse, violente, qui tire à balles réelles sur des gendarmes, met le feu à des entreprises."

La CCAT en "lutte pour la construction d'une nation souveraine"

Cette organisation est récente : elle a été créée en novembre 2023 dans le but de pousser pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Depuis le 4 mai, la CCAT multiplie les actions pour montrer son opposition au projet de loi qui dégèle le corps électoral pour les élections provinciales. Elle a ainsi mené une opération nommée "Dix jours pour Kanaky", la dénomination de la Nouvelle-Calédonie pour les indépendantistes, avant de prévenir : la mobilisation s'intensifiera en cas d'adoption du projet de loi.

C'est désormais chose faite, même si Emmanuel Macron n'a pas prévu de réunir le Congrès avant la fin juin pour laisser une chance au dialogue. En attendant, "il reste une dernière chance pour que l'État entende notre cri du cœur et stoppe définitivement son plan au nom de la paix dans notre pays", affirme la CCAT dans un communiqué. Elle appelle "tous les citoyens mobilisés sur le terrain à l'apaisement et au respect des consignes", tout en demandant aux "communautés du pays de (les) rejoindre dans la lutte pour la construction d'une nation souveraine".

D'après Gérald Darmanin, dix des membres de la CCAT sont désormais assignés à résidence dans le cadre de l'état d'urgence, et d'autres pourraient suivre. La CCAT, elle, rejette la responsabilité des violences sur l'État, qui "détient le droit de la violence légitime imposé au peuple kanak [...] pour rétablir l'ordre colonial sur nos terres".