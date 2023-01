Nouvelle carte familles nombreuses : vous pouvez désormais la commander en ligne

Après plus d’un siècle d’existence, la carte "familles nombreuses" fait peau neuve. Depuis ce lundi 9 janvier, pour faciliter les démarches et augmenter le nombre de bénéficiaires - seules 20% des personnes éligibles en faisaient la demande jusqu'ici -, la commande se fait directement en ligne sur un portail dédié. Plus besoin de télécharger et de l’envoyer par courrier. Autre nouveauté : son format se réduit et son graphisme évolue. Et c’est désormais l’Imprimerie nationale qui se charge de la délivrer, et non plus la SNCF.

Pour mener à bien cette transformation, le service a été interrompu pendant un mois. "Toutefois, les cartes qui arrivent à expiration courant décembre 2022 ou janvier 2023 resteront valides jusqu’à la fin du mois de janvier 2023", indique le site Service-Public, le portail en ligne de l’Administration française.