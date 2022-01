Nouvelle grève des éboueurs à Marseille : la préfecture de police réquisitionne des agents

"Il ne peut pas y avoir de négociation à partir du moment où les accords ont été passés, sont respectés et où la revendication supplémentaire n'est pas légale", a commenté Yves Moraine, conseiller de la métropole chargé des négociations avec les syndicats, faisant allusion à une prime supplémentaire de 100 euros par mois demandée par FO pour les agents travaillant les dimanches et jours fériés. Le syndicat souhaite également la réduction du temps de travail (pour habillage, déshabillage, douche et temps de pause) accordée en vertu du contexte sanitaire. Elle ne concernerait, selon FO, qu'un tiers des agents.