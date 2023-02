Nouvelle journée de mobilisation contre les retraites : un front syndical désuni pour la grève à la SNCF en février

"On est tous d'accord pour le 7. La CGT et SUD font les 7 et 8. Après, se pose la question du 11", un samedi de départs en vacances de la zone B - également le week-end du milieu de celles de la zone A -, a expliqué Didier Mathis, secrétaire général de l'Unsa ferroviaire. L'Unsa ferroviaire "appelle à la mobilisation, pas à la grève", a-t-il précisé. "Nous appellerons a priori de manière unitaire à manifester le 11", a ajouté Cédric Robert, porte-parole de la CGT Cheminots.

Quid du 11 février ?"On a mis en débat la possibilité de ne pas avoir un appel à la grève à la SNCF sur cette journée et d'avoir un simple appel à manifestation", a indiqué le secrétaire fédéral de SUD-Rail, Erik Meyer. "On ne veut pas bloquer le chassé-croisé des vacances", d'autant que "l'objectif d'un appel le 11 février n'est pas tant le pourcentage de grévistes que le fait d'avoir dans la rue l'ensemble des salariés qui n'ont pas la capacité financière de se mettre en grève et de répondre aux appels en semaine", a-t-il précisé.