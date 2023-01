Les Gilets jaunes rêvent de rallumer l'incendie

Face à cette nébuleuse, les syndicats semblent les plus à même de mobiliser et de donner le tempo en ce mois de janvier qui s'annonce tendu dans la rue. À l'inverse des Gilets jaunes, ils se concentrent uniquement sur la réforme des retraites, "sujet social majeur sur lequel ils gardent la main". Certes, ces organisations sont davantage concurrencées aujourd'hui, comme l'ont montré par exemple l'existence d'un collectif de contrôleurs de train impliqué lors de récentes grèves à la SNCF. "Mais ces mouvements sont épidermiques et défensifs, et dès lors qu'il faut traduire le mécontentement par des demandes plus offensives et aboutir à quelque chose, on s’en remet aux organisations", explique Stéphane Sirot.

Les Gilets jaunes eux-mêmes seraient susceptibles de se fondre dans les manifestations lancées à l'appel des syndicats contre la réforme des retraites, une bannière capable de "cristalliser la colère populaire et d'agglomérer plusieurs mécontentements".