Appel à la grève dans les centrales nucléaires françaises

L’intersyndicale CGT- CFE-CGC/Unsa - CFDT a décidé d’appeler les agents du parc nucléaire français à une journée nationale de grève, ce jeudi 6 octobre, pour réclamer une revalorisation des salaires tout en tenant compte de l’inflation. Cet appel intervient alors qu'une nouvelle réunion est prévue, ce jeudi 6 octobre, entre représentants des salariés et du patronat du secteur des industries électriques et gazières, autour de la revalorisation du salaire national de base (salaire de branche), a rapporté la Fédération nationale des mines et de l’énergie-CGT.

Ce bras de fer, qui dure depuis l'été dernier, s'est soldé par une augmentation de 1,3% des salaires en 2022. La CGT, pour sa part, réclame l'évolution du salaire national de base au niveau de l'inflation glissante.