Nucléaire : ce que l'on sait sur les futurs réacteurs EPR2

Par rapport à l'unique EPR en construction en France à Flamanville (Manche), qui a accumulé les retards et surcoûts, l'EPR2 est censé être "plus simple à construire" et plus standardisé, bénéficiant d'un effet de série (construction par paires) et de préfabrications en usine ou modularisation. La construction de plusieurs exemplaires, ainsi que les optimisations faites sur le génie civil et les méthodes de construction, "vont permettre de faire des économies d'échelle", promet EDF.

La Cour des comptes a souligné l'enjeu financier "majeur" que représenterait tout de même un tel programme, avec un coût estimé à 46 milliards d'euros. Les magistrats ont aussi souligné, dans une note récente, "une incertitude en termes de capacité à construire un nouveau parc de réacteurs dans des délais et à des coûts raisonnables".