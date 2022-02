Nucléaire : n'y a-t-il vraiment "pas d'autres choix" que d'opter pour de nouveaux investissements ?

Si la présentation des travaux de RTE par Emmanuel Macron se révèle quelque peu tronquée, le chef de l'État n'a pas mentionné dans son discours la mobilisation de l'Ademe, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Fin novembre, elle présentait, elle aussi, une série de scénarios (4 au total) censés nous aider à préparer l'avenir. Transition(s) 2050, c'est le nom de cette étude, envisage des modes d'organisations de la société très différents et aboutissant à un même objectif, la neutralité carbone.

On pourrait presque parler d'un grand écart entre les différents scénarios : quand le 1er évoque une "génération frugale" où sont bouleversés nos modes de consommation, le 4e et dernier n'implique que peu d'évolutions dans nos modes de vie, tablant plutôt sur des progrès technologiques et une réduction des besoins en ressources grâce au "pari réparateur". Il faut noter que 2 des 4 scénarios ne prévoient pas de nouveaux investissements dans le nucléaire, tout en étant présentés comme des orientations crédibles par l'Ademe.

Si les scénarios de l'Ademe ont été présentés sous un format condensé il y a plusieurs mois, ils n'ont pas été accompagnés d'éléments plus techniques permettant d'en juger la faisabilité ou le coût. Ceux-là même inclus d'ordinaire dans les rapports finaux. Le député Matthieu Orphelin, lui-même ancien membre de l'Ademe, assure que le gouvernement "a volontairement repoussé la publication des résultats sur le 'mix électrique' des scénarios [...] car ces résultats n’allaient pas dans le sens des annonces du candidat Macron à Belfort". Mediapart va dans son sens et explique s'être procuré les documents en question. "Bien qu’estampillé 'document de travail'", le rapport tant attendu "est manifestement achevé", souligne le site. Ce document "entièrement rédigé, mis en page", est toutefois jugé incomplet par le ministère de la Transition écologique. L'entourage de Barbara Pompili évoque ainsi un "des éléments d'analyse complémentaires" en "cours de finalisation entre l'agence et les services du ministère" et qui "sortiront quand le travail sera abouti".

L'analyse économique propre aux différents scénarios sera quoi qu'il en soit à surveiller de près une fois dévoilée. Mediapart a en effet reproduit un graphique issu du rapport et n'allant pas dans le sens des orientations gouvernementales. Sur la période 2020-2060, le coût total des transformations du mix énergétique serait inférieur pour les deux scénarios qui mettent en avant une approche "frugale". Ceux-là même qui ont été élaborés en ne prévoyant pas de recourir à de nouveaux investissements dans le nucléaire. La différence est de taille : les scénarios incluant de nouveaux réacteurs entraîneraient un surcoût chiffré au minimum à 169 milliards d'euros.