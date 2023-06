Internet : les femmes "grandes oubliées" du projet de loi, selon le Haut Conseil pour l'Égalité

Il recommande par ailleurs d'étendre les compétences de Pharos "aux contenus présentant des actes de torture et de barbarie, des traitements inhumains et dégradants, et des viols". Ce dispositif dépendant du ministère de l'Intérieur permet de bloquer ou déréférencer des contenus à caractère pédopornographique et terroriste sur Internet et les signaler aux forces de l'ordre.

Quant aux mineurs, il propose que "toute image, représentation d'un ou d'une mineur(e) ou d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un ou d'une mineur(e) à caractère pornographique soit interdite" et ce, "quel que soit l'âge de la personne filmée". Pour cause, sur les quatre plus grandes plateformes pornographiques, le HEC a recensé au mois d'avril 1.297.107 vidéos avec le mot-clé "teen" (adolescent), 139.196 avec "écolière", 138.750 avec "daddy" ("papa")... "Ces contenus pédopornographiques normalisent et érotisent les crimes sexuels commis contre les mineur·es", fustige le HCE.