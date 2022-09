Numérotation téléphonique : les 06 et 07 réservés exclusivement aux particuliers à partir de 2023

En conséquence, les usages "non interpersonnels" de numéros mobiles en 06 et 07, comme les communications entre un abonné mobile et une "plateforme technique", doivent basculer vers d'autres catégories de numéros, comme les 09, a-t-elle expliqué.

Ils pourront être utilisés pour "des conversations par messages entre une enseigne et son client, ou pour des utilisations de très courte durée de numéros de téléphone pour certaines situations de mises en relation éphémères via une plateforme (livreurs de colis, chauffeurs VTC, etc.)".