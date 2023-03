Obésité : un médecin sur deux a des préjugés liés au poids, dénonce la présidente d'un collectif d'associations

Selon elle, la grossophobie des professionnels de santé à l'égard des personnes obèses passe par des avis comme "mangez un peu moins" ou "faites plus de sport". "Ils se disent que la personne obèse va bien, qu'elle va beaucoup trop bien" du fait de sa corpulence, déclare-t-elle auprès de TF1Info.

Dans le détail, l'étude du docteur Antoine Epin, menée en 2022, montre que "51,4% des étudiants de 3e cycle expriment une discrimination relative au poids". Ces internes en médecine attribuent principalement aux patients obèses les caractéristiques "non séduisant", "mal proportionné", "ayant une faible maîtrise de soi", "non endurant", "inactif", "aimant la nourriture", "mangeant trop", "anxieux", "ayant une faible estime de soi" et "lent", révèlent les réponses au questionnaire.