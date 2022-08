Méditerranéen, proche de la ligne du pape... Qui est Mgr Jean-Marc Aveline, nouveau cardinal français ?

L'élévation à ces nouvelles fonctions consacre un parcours atypique et tortueux. Jean-Marc Aveline est né en Algérie française, à Sidi Bel Abbès, en 1958. Il a vu le jour dans une famille de pieds noirs originaires d’Andalousie, qui s'est installée dans le pays à la fin du XIXe siècle. Comme tant d’autres, la guerre d’Algérie et les Accords d’Évian les poussent à prendre la fuite et à rallier l'Hexagone. Après quelques années passées dans la capitale, la famille s'installe dans le sud de la France, et plus particulièrement dans les quartiers Nord de Marseille. Le jeune Jean-Marc Aveline y connaît une enfance paisible.

Après s'être d'abord orienté vers des études scientifiques, il opte finalement pour une vocation religieuse. Rentré au séminaire en 1977, il est ordonné prêtre en 1984. D'abord professeur au séminaire puis vicaire dans une paroisse du centre-ville, il se voit confier la charge des vocations pour le diocèse en 1991. En 2007, il est choisi pour devenir vicaire général de l’archidiocèse de Marseille. Six ans plus tard, il est nommé évêque auxiliaire à Marseille par le pape François. Il finit, en 2019, par succéder à

Mgr Georges Pontier, après son départ à la retraite. Une ascension fulgurante propulsée par sa proximité idéologique avec l'actuel chef du Saint-Siège.