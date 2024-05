Obsèques : quatre erreurs à éviter le jour de la cérémonie

Votre tenue est la première image que vous renvoyez : optez donc pour quelque chose de sobre et d’élégant. Soyez attentifs au choix de vos mots lorsque vous adressez vos condoléances et respectez le temps du deuil. Veillez à ne pas perturber le bon déroulement de la cérémonie.

Que dire, que porter, quelle attitude adopter ? Que ce soit pour rendre hommage à un proche ou pour une personne que l’on connaît moins, il n’est pas toujours facile de se sentir à l’aise à des obsèques. Néanmoins, certaines connaissances sont nécessaires en la matière, pour ne pas paraître malpoli. Voici donc les quatre faux pas à éviter.

Porter une tenue extravagante

Bien que le noir ne soit plus obligatoire, comme c’était le cas par le passé, il ne faut pas pour autant se vêtir n’importe comment. Une tenue sobre et élégante est de rigueur. Il est également conseillé de privilégier des couleurs foncées, et d’éviter les vêtements trop bariolés ou extravagants. Les couleurs criardes peuvent aussi paraître déplacées. L’essentiel est d’adapter la tenue à la personne décédée, ainsi qu’à sa famille pour lui témoigner votre respect.

Être maladroit dans ses propos

Si les mots justes sont parfois difficiles à trouver au moment de présenter ses condoléances, il faut pourtant les choisir avec soin. Évitez les phrases clichées et personnalisez plutôt vos propos. De même, il est préférable de rester prudent si vous ne connaissez pas les croyances de la famille du défunt. Inutile aussi d’essayer de faire un transfert, en évoquant ce que vous pourriez ressentir à sa place. Le mieux est tout simplement d’apporter votre soutien aux proches et de rendre hommage à la personne décédée, en évoquant sa personnalité ou d’éventuels souvenirs que vous pouvez avoir avec elle.

Déranger le cours de la cérémonie

Par respect pour les proches du défunt et pour la cérémonie organisée, il est primordial d’être ponctuel. Arriver en retard peut générer du bruit et déranger le cours de l’hommage. Le mieux est donc d’être sur place quelques minutes avant le début et de pouvoir rester jusqu’à la fin. De même, faites attention à placer votre téléphone en silencieux ou sur mode avion, pour éviter qu’il ne sonne et d’interrompre la cérémonie. Si vous devez répondre à un appel très urgent, veillez à sortir de la salle le plus discrètement possible, pour éviter que l’assemblée ne soit perturbée par votre déplacement.

Chercher à consoler les proches du défunt

Que vous soyez vous-même proche de la personne décédée ou non, chacun a le droit d’exprimer sa tristesse lors des obsèques. C’est une étape importante du processus de deuil, que chaque personne doit être libre de vivre à sa façon. Inutile donc de vouloir à tout prix sécher les larmes ou consoler la famille du défunt. Au lieu de bousculer les endeuillés, il est plus judicieux de les écouter, de les soutenir et de les aider à accepter la perte de leur proche. Vous pouvez également leur proposer votre aide, s’ils le souhaitent et leur faire sentir qu’ils sont entourés dans cette épreuve. La consolation viendra après, avec la reconstruction.