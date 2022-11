Ocean Viking : comment la vie des réfugiés s'organise à l'intérieur de la zone de rétention

Ils viennent de passer leur première nuit au calme depuis des semaines. Avec de quoi manger et se laver. Des kits d’hygiène, des repas et des vêtements ont été distribués aux migrants de l’Ocean Viking, débarqués hier. 189 d'entre eux, dont 23 femmes et 13 mineurs, vont rester une vingtaine de jours dans un village de vacances de la presqu'île de Giens, près de Toulon. La Croix-Rouge et l’Ordre de Malte y gèreront la prise en charge humanitaire.

Les 44 mineurs isolés à bord de l'Ocean Viking, la plupart de "jeunes adolescents", selon la préfecture, ont été pris en charge séparément par les services sociaux français, et relogés en dehors du camp de Giens.