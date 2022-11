Financement, activité, polémique... quatre choses à savoir sur l'ONG de sauvetage SOS Méditerranée

Née pendant la crise migratoire

L'ONG est une initiative qui répond "à une situation connue, à laquelle les pouvoirs publics n'apportent pas e réponse adéquate", comme le résumait à l'époque Sophie Beau, co-fondatrice de l'association. Pour comprendre cette genèse, il faut remonter à 2015. On est en pleine "crise migratoire", liée à l'arrivée de nombreux réfugiés fuyants la guerre civile en Syrie, quand l'Italie met fin à l'opération Mare Nostrum. Cette mission militaire et humanitaire, menée par la marine italienne afin de secourir les migrants en mer, est en partie remplacée en novembre 2014 par une opération européenne surnommée "Triton". Sous l'égide de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, cette opération vise clairement au contrôle des frontières et non plus au sauvetage en mer, dont elle délègue la responsabilité à la Libye. Face à la détresse des bateaux laissés sans solution en mer Méditerranée, la société civile européenne s'organise. Et des citoyens européens lancent SOS Méditerranée.

Spécialisée dans le sauvetage en mer

Si la fondatrice française de l'ONG vient de l'humanitaire, son co-fondateur est un capitaine de marine marchande allemand. Un duo qui définit parfaitement la mission que se donne SOS Méditerranée : "porter assistance, sans aucune discrimination et à traiter avec dignité, toute personne en détresse en mer, dans le respect du droit maritime international", comme elle le résume sur son site. La présidence de l'ONG symbolise, elle-aussi, cette volonté de s'inscrire dans le droit maritime. Après le capitaine Klaus Vogel à sa création et l'ancien armateur Francis Vallat, c'est désormais François Thomas, qui fit carrière dans le monde maritime, qui est à la tête de l'association. Deux hommes issus du monde de la navigation qui œuvrent bénévolement pour organiser des opérations de sauvetage. D'abord avec le navire Aquarius, dont l'association se sépare en décembre 2018 après un "harcèlement politique, administratif et judiciaire", puis avec le fameux Ocean Viking, depuis 2019. En tout, l'association affirme avoir sauvé plus de 34.000 personnes des vagues de la mer Méditerranée.