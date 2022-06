Odeurs suspectes au commissariat de Berck : les policiers transférés dans d'autres locaux

"C'est un grand soulagement pour tout le monde", et "notamment pour ceux qui ne se sont pas mis en arrêt maladie et continuaient encore à aller travailler tous les jours la boule au ventre", s'est réjoui auprès de l'AFP un des policiers, soulignant qu'un tiers des effectifs se trouvait en arrêt maladie. Le ministre de l'Intérieur a annoncé mi-mai la construction d'un nouvel hôtel de police à horizon 2024, pour environ sept millions d'euros. D'après les témoignages recueillis en mai par l'AFP, ces émanations se font sentir depuis 2013 mais les symptômes, qui touchent la "grande majorité du personnel", sont devenus depuis cet hiver "plus intenses" et "quasi-permanents".

Dans son communiqué de lundi, la préfecture annonce que le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'Intérieur a missionné "une société spécialisée pour réaliser une enquête environnementale sur le site". Des analyses médicales ont également été prescrites à tous les fonctionnaires de police. Leurs résultats devraient être connus courant juillet. Pour le secrétaire départemental d'Unité SGP Police-FO, Arnaud Moreau, ce relogement constitue une solution "très correcte pour la santé et les conditions de travail des fonctionnaires". "On fera en sorte que les policiers restent (dans les locaux de l'ancien centre des Finances publiques) si une autre solution n'est pas trouvée" et la source du problème pas identifiée, ajoute-t-il.