Olivier Dubois : 40 rédacteurs en chef pressent Paris d'accélérer la libération du journaliste

Dix-huit mois, 78 semaines, 547 jours. Dans une tribune publiée samedi 8 octobre dans Libération, quarante rédacteurs en chef de médias francophones rappellent la situation du journaliste Olivier Dubois, retenu en otage depuis un an et demi. Ils appellent Paris à "accentuer leurs efforts pour obtenir au plus vite" la libération du journaliste.