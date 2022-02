Covid-19 : La France allège son protocole de contrôle aux frontières dès ce samedi

À compter de samedi, les voyageurs vaccinés n'auront plus besoin de faire de test au départ, "quel que soit le pays de provenance", indique Matignon dans un communiqué publié sur son site. Seul un schéma vaccinal complet est désormais suffisant, "comme c'était le cas avant la diffusion du variant Omicron". Les voyageurs non-vaccinés devront en revanche toujours présenter un test négatif pour entrer sur le territoire français, mais ils ne seront plus soumis à un test supplémentaire à l'arrivée ni même à l'isolement, dès lors qu'ils viennent de pays classés "verts" par le gouvernement, à savoir là où la circulation du virus est limitée.

Si des voyageurs non vaccinés sont au départ d'un pays issu de la liste "orange", ils seront par contre toujours obligés de présenter un motif impérieux pour expliquer leur venue en France métropolitaine et peuvent s'attendre à un "test aléatoire" à leur arrivée. Ceux qui seraient testés positifs devront alors s'isoler selon les consignes de l'Assurance Maladie : un isolement de sept jours pour les personnes non-vaccinées, qui peut être prolongé de trois jours en cas de test à nouveau positif au terme de cette semaine.

Actuellement, la quasi-totalité des pays d'Europe sont classés sur liste verte, à l'exception notable du Royaume-Uni et de certains pays d'Europe de l'Est, comme la Croatie et la Bosnie, classés "orange". Dans le reste du monde en revanche, l'ensemble des pays sont répertoriés "orange", hormis quelques États "verts" comme l'Arabie Saoudite, le Japon, la Nouvelle-Zélande ou encore l'Indonésie. La carte est à retrouver dans le communiqué de Matignon.