"On a l'impression qu'on préfère compter les morts" : le père d'une victime relance le débat sur les trottinettes en libre-service

Neuf mois plus tard, la douleur est toujours immense pour Bertrand. Le 22 août dernier, sa fille, Iris, âgée de 15 ans, perdait la vie avec son ami Warren dans un tragique accident de trottinette électrique à Lyon. "Ils étaient à deux sur la même trottinette de location, une ambulance est arrivée très vite derrière eux, les a heurtés et ils sont morts sur le coup" se remémore encore le père de famille, de retour sur les lieux de l'accident pour le JT de 20H de TF1. Après le choc et la douleur, la colère avait rapidement pris le pas pour Bertrand.

Un mois après le drame, il avait déjà appelé sur TF1 à mettre en place de véritables solutions pour sécuriser la "cohabitation de modes de transport doux, avec des bus, des taxis, des ambulances qui roulent à des vitesses [considérables]. Il y a un différentiel de vitesse qui est très important". Neuf mois plus tard, face à la hausse des accidents mortels et au manque d'action des autorités, son discours s'est encore durci.