"On casse les codes" : ils dépoussièrent la traditionnelle photo de classe

Depuis quelques années, des photographes proposent de rendre les traditionnelles photos de classe beaucoup plus insolites. Dans le cadre d'un projet lancé il y a cinq ans, une dizaine d'écoles est sélectionnée chaque année. Les clichés sont ensuite exposés au musée de la photographie de Chalon-sur-Saône.

Fini les élèves mal à l'aise en rangs d'oignons sur leur 31. Cela fait cinq ans qu'une une dizaine d'écoles est sélectionnée chaque année dans le cadre d'un projet visant à rendre les traditionnelles photos de classe beaucoup plus insolites. Celle de Aude Pocchiola, à Navilly (Saone-et-Loire) en fait partie. Avec ses élèves de CE2 et CM1, elle a décidé d'un thème pour leur photo : la campagne. Pendant que certains vont récupérer fruits et légumes chez l'agriculteur du coin, d'autres enfilent leurs costumes.

"L'exercice classique de la photo de classe est aussi magnifique. Ça va rester dans l'histoire, et c'est un document que les élèves regarderont 30 ans plus tard", explique dans le reportage en tête de cet article, Florence Levillain, la photographe professionnelle aux manettes.

Tous les clichés seront exposés au musée de la photographie de Chalon-sur-Saône. Évidemment, chaque enfant aura le droit à son exemplaire pour le plus grand bonheur des parents.