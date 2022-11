"On est inquiets" : confrontés à une hausse de fréquentation, les Restos du Cœur tirent la sonnette d'alarme

"C’est une situation qu’on n’a jamais connue aux Restos du Cœur". À deux jours du lancement de la 38e campagne d’hiver, mardi 21 novembre, des Restos du Cœur, le président de l'association, Patrice Douret se dit "inquiet". Dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien, et publié ce samedi, il s'alarme de la fréquentation en hausse des centres ces dernières semaines, à cause d'une "succession de crises, d’abord sanitaire puis économique et climatique".

"On constate une augmentation de 12% des personnes inscrites et accueillies depuis avril dernier", souligne Patrice Douret, avant même le lancement de cette nouvelle campagne, avec "15% de familles supplémentaires", des chiffres qui inquiètent l'association "au plus haut point".