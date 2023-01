"On est sacrifié" : la pénibilité au cœur des préoccupations des Français face à la réforme des retraites

De son côté, Sophie Idel, infirmière à domicile en zone rurale, est née en 1975. Elle aussi devra cotiser plus longtemps, et subit également des semaines chargées. "Je travaille du lundi au dimanche et environ 10 heures par jour", explique-t-elle. Certes, il y a aussi des semaines de repos, mais les cadences s'accélèrent. Sophie travaille en plein désert médical, les journées sont en conséquence à rallonge. Et elle ne croit pas pouvoir tenir le rythme jusqu'à 64 ans. "Ce n'est pas qu'une fatigue physique, on a également une fatigue morale, une fatigue psychologique. 64 ans, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, dans les conditions actuelles de travail, humainement, c'est pas possible", ajoute-t-elle.

Tous les jours, cette infirmière parcourt plus de 100 km. La retraite, elle en rêve, mais pas si tard. "J'ai peur de devoir travailler jusqu'à ce que malheureusement, je ne puisse plus travailler. Je vais être plus âgée probablement que les patients que je soignerai. Dans quelles conditions ? Qui va être garant de mon état de santé à moi ? Personne", avoue-t-elle.