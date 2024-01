On sait (enfin) à quoi sert le deuxième trou de l'évier

On l'utilise tous les jours et on l'actionne une quinzaine de fois par jour : l'évier. Il possède deux trous, on connaît l'utilité du premier, mais quid du deuxième, sous le robinet ? On vous révèle sa fonction et pourquoi il est très important.

Il y a des objets du quotidien que l'on utilise constamment sans vraiment savoir comment il fonctionne. L'évier par exemple. Nous avons tous remarqué qu'il possède deux trous. Le premier est au centre, au fond. Il s'agit du siphon et il permet l'évacuation des eaux usées. Mais qu'en est-il de l'autre situé sur la paroi de l'évier ? On a résolu pour vous le mystère du deuxième trou.

Le drain trop-plein : un détail d'une très grande importance

Cette petite ouverture placée en hauteur, quelques centimètres sous le robinet, s'appelle le trop-plein. Il a une utilité bien précise comme son nom l'indique. Il permet d'évacuer l'eau qui s'accumule quand le siphon est bouché. En résumé, son rôle est de vous sortir d'une situation compliquée et d'éviter que l'eau de l'évier ou du lavabo déborde et inonde votre salle de bain ou votre cuisine. Par ailleurs, le trop-plein permet de faire couler le surplus d'eau si la pression de l'eau est trop forte et que vous avez rempli votre évier trop rapidement. Le même dispositif existe dans la baignoire.

Utiliser du vinaigre blanc pour nettoyer le deuxième trou

Maintenant, que l'on connaît son importance, il est primordial de l'entretenir afin d'éviter tout engorgement à cause des saletés qui s'accumulent. En effet, si celui-ci est bouché, il ne vous sera d'aucune utilité. Pour nettoyer en profondeur, on peut recourir à du vinaigre blanc que l'on va verser directement dans le trou. On peut utiliser un vaporisateur pour pulvériser le produit. Si le drain trop-plein est assez grand, on peut également utiliser un chiffon imbibé de vinaigre blanc que l'on va introduire dans l'ouverture. On laisse agir pendant une quinzaine de minutes puis on rince avec de l'eau chaude.

Utiliser du bicarbonate de soude pour tout décaper

Si le vinaigre blanc n'a pas permis de nettoyer en profondeur, vous pouvez recourir au bicarbonate de soude. On le verse dans le siphon, mais aussi dans le drain et on ajoute de l'eau chaude pour tout désinfecter et tout désincruster. Le produit va dissoudre les saletés et les impuretés qui bouchent les canalisations et dégagent de mauvaises odeurs. Dernière astuce : vous pouvez verser du vinaigre de cidre pour éloigner les nuisibles comme les cafards ou les fourmis qui pourraient venir s'y cacher.