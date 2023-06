"On va aggraver le problème de l'accès au soin" : nouvelle grève des médecins généralistes ce vendredi

La proposition de loi adoptée ce mercredi en commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale vient effectivement ajouter un peu plus de contrainte. Sans toutefois établir de coercition pure et dure. Cherchant à "améliorer l'accès aux soins", le texte déposé par Frédérix Valletoux, du parti Horizons, ne vient en effet pas toucher à la liberté d'installation des médecins. Il prévoit néanmoins de rendre obligatoire la permanence des soins pour tous et de pousser les soignants à travailler ensemble, via un rattachement automatique, "sauf opposition", de tous les libéraux aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), ces structures administratives censées faciliter leur coordination au niveau local.

Le texte est cependant exempt de mesures jugées coercitives, malgré des tentatives venues des rangs socialistes. Quelques amendements, portés à la fois par la gauche et le centre, ont tout de même été adoptés, pour encadrer les aides financières à l'installation et les départs inopinés, y compris de dentistes et de sages-femmes. Un nouvel "indicateur territorial de l'offre de soins" devra en outre servir à "orienter les politiques publiques de santé".