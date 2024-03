Le sort de l'hippopotame Jumbo entre les mains du Conseil d'État

L'association One Voice demande au Conseil d'État d'annuler l’autorisation de détention et de présentation de Jumbo au public. Elle dénonce depuis plusieurs années les conditions de détention et les mauvais traitements que l’animal subit au quotidien. L’animal captif, âgé de 40 ans, appartient à la famille Muller-Zavatta et est l'emblème du cirque.

C’est un cas peu banal. Le Conseil d'État examinera ce mercredi le sort de l’hippopotame Jumbo, rapportent nos confrères de France Inter. L’animal captif, âgé de 40 ans, appartient à la famille Muller-Zavatta. L’association de protection animale One Voice dénonce depuis plusieurs années les "conditions de détention lamentables" et les mauvais traitements que l’animal subit au quotidien, ce que contestent les propriétaires de l’animal.

"En 2020 et 2021", Jumbo, "toujours seul", était "soit enfermé dans le camion qui lui sert de geôle ou dans une piscine dont il n’a pas la possibilité de sortir seul, soit placé dans un enclos sans autre occupation que de brouter sans fin", s’alarme l’association sur son blog. Parallèlement à son action devant la justice pénale, elle demande au Conseil d’État que l’animal soit retiré à ses propriétaires et placé "dans un sanctuaire" de sorte qu’il puisse finir ses vieux jours "paisiblement".

L’espérance de vie d’un hippopotame est de 40 ans dans la nature, mais elle peut dépasser 50 ans en captivité. L’association indique avoir déjà trouvé un refuge pour accueillir Jumbo. "Nous avons déjà une place au sein d’un établissement où il bénéficiera d’une piscine intérieure et extérieure chauffée et une vaste étendue herbeuse. Il pourrait également y suivre un régime alimentaire afin de corriger son problème de surpoids", déclare un responsable de One Voice, cité par France Inter.

De son côté, la famille Zavatta-Muller conteste les accusations portées par l’association et rappelle que l’animal est l’emblème du cirque depuis 38 ans. À l'entendre, les contrôles sanitaires ont conclu que Jumbo avait un comportement similaire à celui des hippopotames non captifs, qui vivent dans la nature. La question sera examinée sur le plan juridique au Conseil d'État ce mercredi à 14 heures et la décision devrait être rendue dans quelques jours.