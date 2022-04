Opération Barkhane : la France confie sa base militaire de Gossi au Mali

Barkhane au Sahel, la plus grosse opération extérieure actuelle de la France, lancée en 2014, a mobilisé jusqu'à 5500 hommes sur le terrain en 2020 et avait entamé sa mue l'été dernier sur décision d'Emmanuel Macron, qui prévoyait de ramener ce nombre à 2500 ou 3000 d'ici 2023. Paris a ensuite décidé en février un retrait militaire total du Mali, dans un contexte sécuritaire dégradé et une crise diplomatique entre Paris et Bamako, où une junte militaire a pris le pouvoir. Quelque 4600 soldats français sont toujours actuellement déployés au Sahel, dont 2500 au Mali.

Le colonel Ianni a précisé mardi qu'un état des lieux "documenté" de la base de Gossi avait été dressé, et que ce transfert a été réalisé "dans la transparence la plus totale afin de nous prémunir d’éventuelles accusations". "Nous ne pourrons pas être attaqués et être accusés d’avoir fait les choses de manière malhonnête ou illicite", a-t-il lancé. Une allusion au sentiment antifrançais qui a gagné du terrain dans la région : la France a fait l'objet de campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux, qui l'accusaient "de participer à des trafics (…), d’armer les terroristes, voire de commettre des exactions", selon le militaire.