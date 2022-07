Opération tranquillité vacances : comment bénéficier du dispositif pour partir zen

Pour bénéficier du dispositif, vous devez en faire la demande au moins 48 heures avant votre départ au commissariat ou bureau de police de votre lieu d'habitation. L'inscription au dispositif est également possible via un formulaire web à télécharger sur Mon service public.fr.

Il est à remplir et à imprimer avant de se rendre sur place pour finaliser la demande. Munissez-vous alors de votre pièce d'identité et d'un justificatif de domicile (quittance EDF-GDF, téléphone ou loyer). Si vous habitez à Paris et en petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), vous pouvez aussi vous inscrire en ligne.