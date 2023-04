"On va aller où avec les enfants ?" : avant l'opération Wuambushu à Mayotte, l'inquiétude des habitants des bidonvilles

"Je prépare les bagages pour partir". C'est peut-être l'une des dernières fois que Soufou Zenabou franchit le pas de sa porte. Et pour cause, cette habitante du bidonville Talus 2 à Mayotte pourrait bientôt être délogée, avec son mari et ses sept enfants.

Cela surviendra dans le cadre de l'opération baptisée "Wuambushu" menée par les forces de l'ordre françaises à partir de la semaine prochaine contre la délinquance et l'immigration illégale sur l'île française.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a confirmé le lancement prochain de cette opération et l'envoi ces derniers jours sur l'archipel de "quatre escadrons de gendarmes mobiles, des policiers de la CRS-8, spécialistes de la lutte contre les violences urbaines, au total 510 membres des forces de l’ordre" en renfort.