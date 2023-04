Opération Wuambushu à Mayotte : les Comores peuvent-elles bloquer les expulsions ?

Aux yeux de l'Union des Comores, il demeure tout à fait possible de bloquer l'arrivée des bateaux en provenance de Mayotte. "Plusieurs articles issus de la convention des Nations unies sur le droit de la mer le prévoient", note auprès de TF1info l'avocate et professeure des universités Alina Miron. Elle rappelle que ces textes sont les mêmes que ceux invoqués par des États qui s'opposent à l'accueil de navires de secours portant assistance aux migrants, comme on l'a vu ces dernières années en Méditerranée. En revanche, il n'est pas possible pour Moroni d'accueillir un bateau et de n'autoriser le débarquement que d'une partie des passagers, a fortiori dans le cas où tous seraient de nationalité comorienne.

En résumé, les Comores se trouvent aujourd'hui dans une situation délicate. À défaut de pouvoir/vouloir bloquer la délivrance des laissez-passer consulaires, les autorités peuvent uniquement exprimer leur désapprobation et bloquer l'arrivée de bateaux en provenance de Mayotte. Cela revient toutefois à s'exposer à des sanctions françaises, que ce soit en matière de délivrance de visas, de suspension des aides au développement ou de gel des avoirs comoriens. Dans le même temps, ne pas coopérer en matière d'accueil des ressortissants en situation irrégulière revient à ne pas respecter un accord bilatéral conclu en 2018 et toujours en vigueur sur le papier aujourd'hui entre la France et les Comores.