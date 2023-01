Origines, service minimum… Les idées reçues autour de la grève

Les métros, tramways et bus doivent-ils rouler coûte que coûte lors d’un mouvement de grève ? En réalité, l'idée que la loi prévoie un service minimum dans les transports en commun est une idée reçue, largement répandue. Comme le rappelle le site gouvernemental Vie Publique, "il n’existe aucune obligation légale pour les entreprises de transport collectif d’assurer une circulation minimale". En substance, la loi de 2007 sur la continuité du service public dispose qu’"en cas de perturbation du trafic, tout usager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur le service assuré". Et cela, 24 heures "au plus tard".

Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, a d’ailleurs appelé "le parlement à engager la réécriture sur le service minimum" pour garantir un "service à 100% dans les transports pendant les heures de pointe". Ce qui est déjà prévu par le contrat conclu entre la RATP et Ile-de-France Mobilités jusqu'en 2024, mais seulement à hauteur de 50% sur les RER A et B et les lignes de métro, "aux heures de pointe du lundi au vendredi". "