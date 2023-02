"Orion 23" : quel est cet exercice militaire géant organisé par l'armée française dans le Tarn ?

Ce samedi 25 février, ce sont plusieurs centaines de parachutistes qui ont été largués dans la région de Castres (Tarn). Une mobilisation d'ampleur qui se déroule dans le cadre d'un exercice interarmées inédit dénommé "Orion". Il s'agit de simuler un engagement majeur, qui mobilise près de 7000 militaires. Cette opération va se dérouler à travers 14 départements et doit durer jusqu'au 11 mars. Les soldats vont simuler une intervention dans un pays fictif nommé "Arnland" : celui-ci, déstabilisé par des milices, est localisé dans une zone sensible, frontalière d'un État puissant à l'origine des troubles.

"Répondant à de nombreux objectifs de préparation opérationnelle, ORION 2023 permet un entraînement en interarmées et en multinational, encore jamais réalisé à ce jour, selon un scénario allant jusqu’à la haute intensité. Réaliste et exigeant, l’exercice prend en compte les différents milieux et champs de conflictualité (cyber, espace, lutte informationnelle)", souligne le ministère des Armées.